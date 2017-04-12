dan, bonzaiden ölen genç için ibretlik paylaşım

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.4.2017 15:18 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 15:31
Savcıdan, bonzaiden ölen genç için ibretlik paylaşım

'ta Cumhuriyet sı Osman Ünlü, bonzai kullandıktan sonra öldüğü iddia edilen 26 yaşındaki Aşkın Bilge'nin cesedinin bulunduğu harabe binanın duvarındaki, 'Burada uçuşlar bedava' yazısının fotoğrafını çekip ibret olsun diye sosyal medyada paylaştı.

Kentte bir otoparkta çalışan Aşkın Bilge, Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak'taki harabe binada ölü bulundu. Bilge'nin sentetik cu bonzai kullanması sonucu öldüğü ön inceleme raporunda belirtildi. Cesedin bulunduğu binada inceleme yapan Cumhuriyet sı Osman Ünlü, duvardaki "Burada uçuşlar bedava' yazısını fotoğraflayıp sosyal medya hesabında paylaştı. Savcı Ünlü, fotoğrafın altına, "Bugün bunu olay yerinden çektim. Duvarda 'Burada uçuşlar bedava' yazıyor. Maalesef altında ücret olarak genç bir vatandaşımız cansız uzanıyor. Dünyayı kurtarmak için doğmadık belki ama keşke...'hoş bir seda' bırakabilsek" notunu yazdı.



Bonzaiden ölen Aşkın Bilge için Hz. Ali Camiinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Baba İsmail Bilge, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Bilge'nin cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi.

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Savcıdan, bonzaiden ölen genç için ibretlik paylaşım
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