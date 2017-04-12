TIR kazası sonrası mahalleli yolu kapattı

Kdz. Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde medyana gelen trafik kazasında yolun karşısındaki çocuk parkına gitmek isteyen 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar isimli çocuk, T.K. (47) idaresindeki 67 TY 925 çekici ve 67 TY 926 dorse plakalı tırın altında kalarak feci şekilde can verdi. Kaza sonrası Muhammet Ali Çınar'ın ailesi yasa boğulurken mahalle sakinleri ise aynı yerde sürekli kazaların yaşanmasına tepki göstererek Potbaşı Sokak'ta araçlarını ve çöp bidonlarını yolun ortasına çekerek trafiğe kapattı.

ÖFKELİ KALABALIĞI EMNİYET MÜDÜRÜ SAKİNLEŞTİRDİ

Gülüç Deresi kenarında ki eski yolun yeniden trafiğe açılmasını isteyen mahalle sakinleri karayoluna çıkıp eylem yapmak istedi. Öfkeli kalabalığı araya giren Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük sakinleştirdi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ile AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'a mahalle sakinlerinin taleplerini ileten Küçük, sorunun çözümü için yoğun çaba gösterdi. Kazanın yaşandığı yere gelen AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu mahalle sakinlerine başsağlığı diledi. Kışla Mahallesi Muhtarı Muhammet Demir aynı yolda sürekli kazaların yaşandığını bu günde yine üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi. Dere kenarındaki eski yolun yeniden açılmasını ve mahalle arasındaki yolun trafiğe kapatılmasını isteyen Demir "Bizlerin, insanların artık sabrı kalmadı. İnsanların hepsi dolu. Ölen çocuk hepimizin çocuğu. Komşumuz değil şu an hepimizin yüreği yanıyor. Daha bir hafta önce yine burada bir çocuğa araç çarptı. Allah'tan ona bir şey olmadı, gittim kucağıma kendim aldım. Ama bu çocuğumuzu kucağıma alamadım. İnşallah biz bu gün bu yolu açarız ve mahallemizde bir daha böyle üzücü olaylar yaşanmaz" dedi.

ÇATUROĞLU "RİSK ALIYORUM, ESKİ YOL AÇILACAK"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu mahalle sakinlerinin ve çocuğunu kaybeden ailenin acısını en iyi kendisinin anladığını dile getirerek, kendisinin de 6 yaşındaki kardeşini trafik kazasında kaybettiğini söyledi. Çaturoğlu konuşmasında riski üzerine alıp dere kenarındaki eski yolun açılacağını belirterek "Biz durumun hassasiyetine binaen riskte alarak kaymakamımız ve müdürümüzle görüştük, bu akşam bu yolu açacağız" dedi. Mahalle sakinleri Kdz. Ereğli Emniyet Müdürü Fahri Küçük'e teşekkür ederek, kaza olduğundan bu yana yanlarında bir tek kendisinin olduğunu ifade etti. Emniyet Müdürü Fahri Küçük'te olay sonrası gerek Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve gerekse Kaymakam Nazım Madenoğlu'na durumu aktardığını ve kendileri ile hep istişare halinde olduğunu belirterek, onların emirleri doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi. Mahalle sakinlerinin yanına gelen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ta mahalle arasındaki yolun dubalarla kapatılıp, araç trafiğinin eski yoldan verilebileceğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar kendi imkanları ile buldukları kepçe ile daha önce karayolları tarafından kapatılan dere kenarındaki eski yolu yeniden trafiğe açtı. Yolun trafiğe açılması ile birlikte mahalle sakinleri de eylemi sona erdirip evlerine döndü.