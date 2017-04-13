Acı haberi Müge Anlı verdi

ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin 12 gündür konuştuğu bir kayıp olayı daha aydınlandı. Ailesi tarafından 31 Mart'tan bu yana haber alınamayan 44 yaşındaki Şaban Akça'nın cesedi önceki akşam İstanbul Arnavutköy'deki Şamlar Barajı'nda bulundu. Son olarak Arnavutköy'de üç kişiyle görüştüğü bilinen Akça'yı arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaşmıştı. Ailesinin 'ölüsüne dahi razıyız, yeter ki bulun' dediği Şaban Akça hakkında toplanan bilgiler ve yapılan aramalar sonucunda Şamlar Barajı civarında göle kadar inen tekerlek izleri fark edilmişti. Akça'nın baraja atılma ihtimali üzerinde durulmuştu. 2 gün boyunca aralıksız olarak barajda arama yapan Deniz Polisi'ne bağlı balık adamlar Şaban Akça'nın cansız bedenine ulaştı. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan
Akça'nın ön otopsi raporunda vücudunda darp, kurşun, kesici veya delici bir alet izi bulunmadığı belirtildi. Akça'nın ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun kati raporunun ardından netleşecek. Dün sabah programını bu haberle açan Anlı, üzücü haberi verdi ve "Şaban Akça'nın öldüğünü söylemek istiyorum" diyerek oğluna başsağlığı diledi.
Deniz Polisi'ne bağlı dalgıçlar Şaban Akça'nın cesedi ni Arnavukköy'deki Şamlar Barajı'nda buldu.