En ‘Şık’ hakem

Annesi kuaför, babası ise fotoğrafçı olan 21 yaşındaki Cansu Şık
, lisedeki beden öğretmeni sayesinde spora ve hakemliğe merak sardı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda spor yöneticiliği 3. sınıf öğrencisi olan Cansu, okulda açılan futbol hakemliği kursunu başarıyla bitirdi. İki yıldır Bolu'da amatör lig maçlarında hakem olarak görev yapan Cansu Şık, ilk çıktığı maçı anlattı: "İlk olarak U13 maçlarında görev yaptım. Normalde U13 maçlarını tek hakem yönetiyor, yan hakem olmuyor. İlk maçımda orta hakem Adem Kaçak'tı, 1. yardımcı hakem ise Abdürrahim Kaya idi. Eğitimini almıştım, maça hazırdım ama yine de çok heyecanlandım. Tabii ki hatalar oluyor. Bütün hakemler hata yapabilir. Ama maçlara çıka çıka bu hatalar bitiyor."
'SEN GİT EVDE BULAŞIK YIKA!'
Şu anda Bolu il hakemi olduğunu belirten Cansu Şık, "Yan hakem olmayı seviyorum. Bu konumda kadın hakemlerin ilerleme şansı bence daha fazla. Orta hakem olduğunuzda zor maçları almak biraz sıkıntılı oluyor. Genelde skora odaklı değil, hakemleri gözlemleyerek maçları izliyorum. Acaba hakem bir hata yaptı mı? Verdiği ofsayt doğru muydu? Bunlara dikkat ediyorum" diye konuştu. İleride Cüneyt Çakır gibi dünya çapında düdük çalan bir hakem olmak isteyen Cansu Şık, "Hedefim onun gibi dünya çapında söz sahibi olmak. Cüneyt Çakır, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etti. Ben de ileride onun gibi başarılı bir hakem olmak istiyorum" dedi. Maç sırasında başından geçen bir olayı anlatan genç kız, "U13 Türkiye Şampiyonası'nda final maçında 2. yardımcı hakem olarak çıkmıştım. Düzce ve Sakarya maçıydı sanırım. Bir oyuncunun babası, 'Sen git evde bulaşık yıka burada ne işin var' dedi. Ama bilmiyorlar ki kadınlar da bu işi çok güzel yapabiliyor. Maçlarda baskıya alıştım. Tamamen maça odaklanıyorum. Bu yüzden genelde söylenenleri duymuyorum" dedi. Ailesinin Karabük'te kendisinin ise Bolu'da yaşadığını anlatan genç kız, zaman zaman mutfağa girip, yemek de yapıyor.