Bu pozlar sandığınız gibi değil

Fransa'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (ASPAS), hayvanların av keyfi için öldürülmesini önlemek adına oldukça ses getirmesi beklenen bir iletişim kampanyası başlattı. Vahşi yaşam avcılığının gerçek yüzünün gösterilmesi hedeflenen kampanyada ASPAS üyeleri avcı kılığına girdi. Ardından sanki kendileri öldürmüşcesine hayvanların önünde pozlar verdiler. Ekip, bu mizansen fotoğraflarla, ödedikleri paralar karşılığında hayvanları zevk için öldüren isimlere 'Hayvan katliamında gururla poz verilmez' mesajı gönderdi. ASPAS'ın başlattığı kampanya için hazırlanan afişlerinden birinde bir zürafa yere yatarken iki avcı ellerinde yavrusuyla poz veriyor ve afişte "Hayatı seç" ve "Sandığınız gibi değil" sloganı kullanıldı. ASPAS'ın çalışması ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 Nisan'da Alaska natürel rezervlerinde havadan ayı ve fillerin avlanmasına izin vermesine de göndermeler yaptı, Hiçbir şekilde kamu desteği almayan ve tamamen bağımsız olan kampanyanın bildirisinde ise: "Can almak zafer değildir. Avlanan, kaçak avlanan, ölüme terk edilen büyük ya da küçük her hayvan, biraz da yok olan dünyamız ve kaybolan idealimizin bir parçası" denildi.