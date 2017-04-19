Borç yüzünden canından oldu

Mersin merkez Akdeniz ilçesinde, kuyumculuk yapan 1 çocuk babası Nasır Çetinkaya, borçlu olduğu M.G.'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 'Kuyumcu Nasır' ismiyle kuyumculuk yapan Nasır Çetinkaya, alacak verecek davası yüzünden M.G. isimli bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde ağır yaralanan Çetinkaya 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Ekipler, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheli M.G.'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.