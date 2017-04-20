Ege’nin ortasında Türk genci krizi

Yunanistan'ın Symi Adası'na yakın Nimos adını taşıyan kara parçasına çıkan 27 yaşındaki bir Türk vatandaşı, Yunan sahil güvenliğini harekete geçirdi. Uluslararası acil yardım numarası '112'yi arayıp nerede olduğunu bildiren Türk gencini, Deniz Jandarması adanın sahilinde buldu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi olay hakkında bilgilendirildi. Avukat olan genç, Türkiye'den sığınmacı taşıyan bir deniz botuyla, 2.500 euro karşılığında karşıya geçtiğini iddia etti. Bu arada İzmir Çeşme'de Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalışan 68 Suriyeli yakalandı. Edirne'de de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 41 kişi yakalandı.