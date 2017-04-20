Köprüde gişeler kaldırılıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde serbest geçiş için çalışmalar başlıyor. Araçların geçişi sırasında yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla HGS ve OGS gişelerinde dönüştürme çalışmaları bugün başlayacak. 15 Temmuz tarihinde tamamlanacak çalışma kapsamında, mevcut şeritlerdeki elektronik sistemler kaldırılarak direkt geçiş imkanı sağlayan sistem kurulacak. Serbest geçişe yönelik tadilat yapılırken ilk olarak dört gişeden hizmet verilecek. İşlem tamamlandıktan sonra dört gişe de kaldırılacak. HGS ve OGS sistemini tek bir merkezden okuyabilen çalışma ilk olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulandı. Mahmutbey gişelerinde de gerçekleştirilen sistem, trafik akışını hızlandırıyor.