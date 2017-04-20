Yabancı komşudan güvendeyiz mesajı

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde düzenlenen Turizm Haftası kutlamalarında yer alan yerleşik yabancılar dört dilde hazırladıkları pankartla net mesaj verdi: 'Alanya'da mutluyuz ve güvendeyiz.' Yine dört dilde hazırladıkları dövizler de taşıyan yerleşik yabancılar, Alanya'nın rüyalar şehri olduğunu ve ilçeyi ikinci vatanları olarak gördüklerini de haykırmış oldu.
YALANLAR TUTMADI
Referandum öncesi türlü yalanlarla korkutulan yerleşik yabancılar ve Türk vatandaşlığına geçmiş yabancı uyruklular bu yalanlara inanmadıklarını da göstermiş oldu. Kampanya döneminde özellikle oy kullanacak olan yabancı uyruklulara, referandumda evet çıkarsa ülkeye şeriat düzeni geleceği ve çarşafa zorlanacakları yönünde kara propaganda yapılmıştı.
'CAZİBE MERKEZİ'
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında köprü olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Ülkemiz doğasıyla tarihiyle kültürel yapısıyla ve misafirperver milletiyle turistler için cazibe merkezi niteliğinde" diye konuştu.
FİYAT VE KALİTEDE RAKİPSİZİZ
Bu yıl Alanya'da Turizm Haftası ile Aşçılar Bayramı bir arada kutlandı. Etkinlik kent protokolu, yerleşik yabancılar ve turistlerin katılımıyla Atatürk Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na yürüyüşle başladı. Anıta çelenk sunulmasının ardından katılanlara ikramda bulunuldu. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Türkiye'nin turizmde vazgeçilmez bir ülke haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını belirten Sili, "Fiyat ve hizmet kalitesi noktasında rakipsiziz. Global ölçekte turizm hareketliliği giderek artıyor ve bacasız sanayi olarak tabir edilen bu sektörde ülkeler birbiriyle amansızca rekabet ediyor. 1950'lerde dünyada 25 milyon insanın turizm amaçlı hareket ettiği görülürken 2015 senesinde bu rakam 1 milyar 184 milyonu buluyor. Dünya Turizm Örgütü planlamaları çerçevesinde 2030 yılında 1 milyar 800 milyon kişinin bu harekete katılacağı öngörülüyor. Ülkemizin bu hedefler doğrultusunda yapacağı planlamalarla ilk 3 ülke içerisinde yer alacağına inanıyorum" dedi.