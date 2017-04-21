Dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.4.2017 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.4.2017 10:10
Dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı

’de bir markette sahte para vermeye çalışan genç kızı, iş yeri sahibinin dikkatiyle suçüstü yakalandı.

Sahte para ve lıktan 3 farklı arama kaydı bulunan genç kız 'de yakalandı. Edinilen bilgiye göre; ilçede bulunan markette ufak bir alışveriş yapan 20 yaşındaki şüpheli K.K. elinde bulunan sahte 100 TL'yi iş yeri sahibine verdi. Genç kızdan şüphelenen market sahibi yaptığı kontrolde paranın sahte olduğunu anlayarak durumu polise bildirdi.



POLİSLER DE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dolandırıcıyı görünce şaşkınlık yaşadı. Genç kızı gözaltına alan polis yaptığı incelemede dolandırıcının "Parada sahtecilik ve hırsızlık" suçlarından 3 farklı aramasının bulunduğu belirlendi.

Polis merkezine götürülen şüpheli K.K. buradaki işlemlerimin ardından adliyeye sevk edilecek.

Dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı

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Dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı
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