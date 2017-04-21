İstanbul’a 5 yeni metro hattı

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde faaliyet raporu görüşmeleri sırasında İstanbul'a yapılacak 5 yeni metro hattının önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacağını açıklandı. İstanbul'da yapılacak 5 yeni metro hattı ile ilgili sözleşme imzalama aşamasına gelindiği, yakında da temellerinin atılacağı belirtildi. Başakşehir-Kayaşehir metro hattı 6 km, Bağcılar-Kirazlı- Küçükçekme-Halkalı metro hattı 9.7 km, Kaynarca-Pendik Tuzla metro hattı 12 km, Çekmeköy-Sultanbeyli ile Çekmeköy- Taşdelen metro hattı 17.8 km ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı 13 km olacak şekilde planlandı. Böylece 2019'un sonuna doğru İstanbul 400 km üzerinde raylı sisteme kavuşmuş olacak.