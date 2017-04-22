Bir evladın sevgi masalının sonu

Tanju Babacan, ünlü bir modacı. Ama o sadece moda tasarımlarıyla değil annesine olan büyük sevgisiyle de tanınıyor. Alzheimer hastası annesi Kevser Babacan'a olan şefkatini hayatın her anında sosyal medya hesaplarından paylaşan modacı, bu paylaşımlarla da alzheimer hastalarının nasıl bakılacağı konusunda "şefkatle hatırlatmalar" yapıyordu. Modacının alzheimer ile savaşı ise annesi Kevser Babacan'ın ölümü ile son buldu. Instagram'da annesinin vefatını "Biricik annemiz Kevser Babacan hakkın rahmetine kavuşmuştur" diyerek duyuran modacı, aylar önce katıldığı Renkli Sayfalar programında "Annem alzheimer hastası. Sadece çok dikkatini çeken şeyleri hatırlıyordu. Beni unutmasın diye sakallarımı kırmızıya boyattım. Beni kırmızı oğlum diye severdi" açıklamasını yapmıştı.



ANNESİNE NİNNİ OKUDU

Annesini bir an olsun yalnız bırakmayan Tanju Babacan, onun bütün bakımıyla da kendisi ilgileniyordu. Annesi ile hayatını sosyal medya hesaplarında da paylaşan modacı küçükken annelerimizin bizi dizine yatırdığı gibi, bazen o annesini dizine yatırıp ona şarkılar söylüyordu. Babacan annesine "Nar tanesi sevdiğim bir tanesi/Güzellerin içinde / Sevdiğim bir tanesi" diyordu. Bazen de ağzını açarak, yemeğini yemesi için kuş sesleri çıkarıyordu. İbadetin önemine de değinen Babacan, namaz kılarken, annesinin de onun hareketlerini tekrar etmesini istiyordu. Kevser Babacan Sakarya'da dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayalar Memduhiye Köyü'nde toprağa verildi