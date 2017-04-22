Tutuklanan taciri talihlisi çıktı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 22.4.2017
Tutuklanan uyuşturucu taciri loto talihlisi çıktı

Zehir tacirliğinden tutuklanan Gürsoy’un 2005’te sayısal dan 5 milyon lira, Duman’ın 2014’te at yarışından 675 bin lira kazandığı, her ikisinin de tüm ikramiyeyi harcadıktan sonra ya yöneldiği öğrenildi

Yalova'da gerçekleştirilen yla mücadele operasyonlarında yakalanan 17 kişiden 14'ü tutuklanırken, zanlılardan ikisinin, sayısal ve at yarışından ikramiyeler kazandığı ortaya çıktı.

EVLERİ ZEHİR DEPOSU GİBİ...
Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 3 bin 466 uyuşturucu hap, 40 gram esrar, 65 gram kokain, 10 gram eroin, 515 gram skunk ve 405 gram sentetik kannabinoid ile 50 adet tabanca fişeği ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

BİRİ DE AT YARIŞINDAN KAZANDI
Tutuklananlar arasında bulunan Ahmet Yılmaz Görsoy'un 2005 yılında sayısal lotodan 5 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazandığı, zamanla uyuşturucu kullanmaya başladığı ve parası bittikten sonra uyuşturucu satışına yöneldiği ortaya çıktı. Diğer tutuklu İlker Duman'ın da 2014'te at yarışlarından 675 bin lira kazandığı ve bu parayla İstanbul'da açtığı akaryakıt istasyonunu bir süre sonra kapattığı belirlendi. Duman'ın parası bitince uyuşturucu ticaretine başladığı belirlendi.
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Tutuklanan uyuşturucu taciri loto talihlisi çıktı
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