Bugün kabinede söz çocukların!

Başbakan Binali Yıldırım koltuğunu devretmeden önce şunları söyledi;

"Bütün çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum, bayramlarını kutluyorum.Siz, dünyamızı güzelleştiren meleklersiniz. Sizler, yeryüzünün yıldızlarısınız. Her çocuk, baharı müjdeleyen bir çiçektir. İnanıyorum ki sizler binbir renkli çiçekler olarak dünyaya baharı yaşatacaksınız. Ulusal egemenlik mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri 23 Nisan tarihidir. Bu tarih, İstanbul işgal edildikten sonra toplandığı ilk tarihtir. Bu tarihin çocuklar için bayram ilan edilmesi rastlantı değildir. Ulusal egemenlik, bir toplumun bağımsız olarak varlığını sağlayan en önemli husustur.

Koltuğu devralan Keçe ise şunları söyledi:

"Bütün dünya çocuklarına mutlu bir gelecek istiyorum. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum."



BAŞBAKAN'I SORULARI İLE SIKIŞTIRDILAR

5'nci sınıf öğrencisi Yağız Keçe'ye 'küçük bakanların' sorduğu sorular şöyle:

Anayasa değişikliğiyle 8 yıl sonra bakan olabileceksiniz…?

Mutluyuz, bu konu için mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ediyorum.

Kabineye baktığımızda kadın bakanların sayısında artış görüyoruz. Hükümete bir tavsiyeniz var mı?

Var tabi ki de, kadın bakanlarımızın da artması lazım. Ben memnuniyet duyarım, eminim sayın başbakanımız da memnuniyet duyar.

Binali Yıldırım: Bu memnuniyet verici. Geleceğin Türkiye fotoğrafını burada görüyoruz. Bize de bir mesaj verdiniz böylece.

Başbakan Yıldırım "Bizim Bakanlar Kurulu bunu izlediyse bayağı etkilenmişlerdir"

TEKLİ EĞİTİM SİSTEMİ

Tekli eğitim sistemine geçilmesi iyi oldu. Sabahçı öğrencilerimiz erken gidiyordu, öğlenci öğrencilerimiz de eve geç geliyordu.

4+4+4 sistemi sizce iyi oldu mu?

Bence iyi oldu.

Okullarda akıllı tahtanın olmadığı yerlere de tablet verilmeli. Siz ne düşünüyorsunuz?

Ortaokullara da vereceğiz. Bir yıl içinde vereceğiz. Bazı okullar çok kişi oluyor. Mesela benim okulum 40 kişi. Öğretmenimiz ders yapmak zorlaşıyor.Tekli eğitim sistemine geçince bu kalkacak, okullarda daha az öğrenci kalacak.

Binali Yıldırım: Benim bakanlarım beni bu kadar sıkıştırmıyor.

Bazen okullarda küçük kazalar olabiliyor. Öğrenciler ağır yara alabiliyor. Bunun için ambulans çağrılıyor. Fakat ambulans trafikte kalırsa kötü oluyor. Bunun için okullara küçük sağlık odaları koyabilir miyiz?

Tabiki de daha uygun olur.