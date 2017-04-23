Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için çığ uyarısı!

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için çığ uyarısında bulunuldu.



Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Gece saatlerine kadar Güney ve Güneydoğulu yönlerden kuvvetli, zaman zaman tam fırtına şeklinde (70 - 100 km/saat) esmesi beklenen rüzgâr nedeniyle sıcaklıkların (15 - 20 C) artması beklendiğinden, iç ve yüksek kesimlerde halihazırda mevcut bulunan kar örtüsünün ani erimesi sonucu oluşması muhtemel, çığ düşmesi, taşkın-sel ve su baskını riskine karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.