'den için uyarısı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.4.2017 19:47 Güncelleme Tarihi: 23.4.2017 19:53
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için çığ uyarısı!

Bölge Müdürlüğü tarafından Bölgesi için uyarısında bulunuldu.

'den için uyarısında bulunuldu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Gece saatlerine kadar Güney ve Güneydoğulu yönlerden kuvvetli, zaman zaman tam fırtına şeklinde (70 - 100 km/saat) esmesi beklenen rüzgâr nedeniyle sıcaklıkların (15 - 20 C) artması beklendiğinden, iç ve yüksek kesimlerde halihazırda mevcut bulunan kar örtüsünün ani erimesi sonucu oluşması muhtemel, çığ düşmesi, - ve riskine karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için çığ uyarısı!
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