Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Köyü yolunun Yalnızçam mevkisinde meydana geldi. Esenyurt Köyü'nde yaşamını yitiren Mustafa Uludağ'ın İstanbul'da yaşayan yakınları, ikindi vakti cenazeye katıldıktan sonra 34 FK 5259 plakalı midibüsle dönüşe geçti. Midibüsün henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, iddiaya göre karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca, araç kontrolden çıktı. Midibüs, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.

ZONGULDAK'TA CENAZE DÖNÜŞÜ KAZA

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda yan yatan midibüse ulaşan ekipler, önce yaralıları yukarıya çıkardı. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Daha sonra midibüsün içinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda 5 kişinin cesedine ulaşıldı. kaldırılan aracın altından da 5 kişinin daha cesedi çıktı. Cesetler, ekipler tarafından güçlükle yukarıya çıkarılarak, morga götürüldü.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten Kaymakam Nazım Madenoğlu, "Yaralıların içinde durumu ağır olanlar var. Ölü sayısı artabilir. Yaralılar ketteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Aldığımız bilgiye göre cenazeden dönen araç, karşıdan araç gelince kontrolden çıkmış" dedi.

İKİNCİ KAZADA DA 9 KİŞİ YARALANDI



Kaza yerinde kurtarma çalışması devam ederken, köy yolunda ikinci bir kaza meydana geldi. Midibüste bulunanların yakınları, kazayı duyunca patpat denilen tarım aracıyla yola çıktı. Patpat, köy çıkışnda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu



Kazada Bilal Aydın (43), Mustafa Uludağ (20), İsmail Aydın (38), Rabiye Aydın (38), Kadriye Turhan, Şaban Turhan, Aygül Afacan, Zakiye Aydın, Naciye Aydın ve Şevket Turhan hayatını kaybederken, yaralılar Bayram Mekik (44), Orhan Aydın (45), Muhammet Aydın (53), Erdem Aktan (43), İsmail Uludağ (44), Durmuş Bozkurt (52), İbrahim Kemik (43) ve Ergün Ardıç (42) Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi, Gülfiye Aydın (47), Ercan Uslu, Olcay Uludağ ve Ahmet Ardıç Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şerif Aydın Düzce Üniversitesi Hastanesi, Zahide Aydın (41), Ramazan Aydın (44), Özgür Uludağ (16) Atatürk Devlet Hastanesi, Emine Bozkurt (51) özel hastanede tedavileri sürüyor..

VALİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ



Zonguldak Valisi Ail Kaban, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer, Ereğli Devlet Hastanesi'nde yatan yaralıları ziyaret etti. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Vali Kaban, şöyle konuştu:

"Gerçekten içimiz yanıyor. 10 vatandaşımızı bir anda kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Geride kalan bütün acılı yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şükürler olsun ki bir kısım yaralılarımız iyi durumdalar. Diğerleri için de bütün işlemler yapılıyor."



'DİĞER SÜRÜCÜ GÖZALTINDA'



Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise, "Kardeşlerimiz köydeki cenaze için özel bir otobüsü tutuyorlar ve dönüşe geçiyorlar. Dönüş yolunda kapalı kasa kamyonet önlerine çıkıyor. Yandan kamyonetin çarpması sonucu midibüs şarampole yuvarlanıyor. Yaralılarımızdan büyük kısmının hayati tehlikesi yok. Olanların da tedavisi yapılıyor. Savcılarımız kazayı araştırıyor. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Yarın öğle namazının ardından cenazelerimizi defnedeceğiz" diye konuştu.

Kazada, akrabalarını kaybeden Veysel Aydın, ölen Bilal Zekiye Aydın çiftinin dünürü olduklarını belirterek, "Cenazeye geldiler görüştük. Akşam da uğurladık. Biraz zaman geçtikten sonra kazayı duyduk. Olay yerine gittik. Sonra da hastaneye geldik. Ayrıca Şevket Turhan ve Kadriye Turhan da çift. İstanbul'da oturuyorlar" dedi.



YARALI SAYISI 19'A ÇIKTI



Hastaneden yapılan açıklamada kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduktan sonra köye giden Süheyla Aydın'ın da kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi. Böylece kazada yaralananların sayısı 19'a çıktı.

Kazada ölenlerin yarın öğle namazının ardından Esenyurt Köyü'nde toprağa verileceği açıklandı.