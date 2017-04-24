Adana'da silahlı çatışma

Adana'da meydana gelen olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sinan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir alışveriş merkezinin hemen yan tarafındaki sokakta Cono Aşireti mensupları arasında motosiklet park yeri yüzünden kavga çıktı.

Tartışma tarafların ailelerinin de karışmasıyla silahlı çatışmaya döndü. Sokak arasında kalaşnikof tüfek, tabanca ve otomatik tüfekli çatışmada 5 kişi yaralandı.

Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralılardan kimliği öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralıların 1'inin hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

Çevik Kuvvet ekiplerinin sevk edildiği sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 2 OLDU

Adana'da motosiklet parkı yüzünden çıkan silahlı çatışmada yaralanan ve 112 Acil servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Onmaz ve Yavuz Öztürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Behzat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer iki yaralının ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.