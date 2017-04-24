Meteoroloji'den son dakika açıklaması

Gün içerisinde Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı yapan Meteorloji, yarından itibaren Trakya'dan başlayarak ülke genelinde sıcaklıkların yükseleceğinmi açıkladı.

MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru 10 derece artacak. İstanbul'da yarın hava güneşli; sıcaklık 17 dereceye, Cuma günü ise sıcaklık 23 dereceye kadar yükselecek.

Ankara'da da sıcaklıklar cuma gününe kadar yükselecek ve 23 dereceye çıkacak

İzmir'de 21 derece olan sıcaklığın yarından itibaren artış göstermesi bekleniyor. İzmir'de derecelerin cuma günü 28 derece olması öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası'nın doğusu hafif sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı bulutlu 20



Bursa: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 14



Adana: Parçalı ve az bulutlu 22



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21



Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12



Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12



Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19