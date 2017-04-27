Damperi açık kalan kamyon trafik levhalarına çarptı

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'da bir fabrikaya yük indiren Hasan Hüseyin Yılmaz'ın (54) kullandığı 35 NBR 76 plakalı kamyon, damperinin açık unutulması nedeniyle Turgutlu-Manisa karayolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki trafik levhalarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı. Yılmaz, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Devrilen levhalar ve kamyonun bulundukları yerden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.