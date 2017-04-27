Medya Oscarları’na Turkuvaz damga

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği
(RTDG) tarafından düzenlenen Medya Oscarları
Ödül Töreni, Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla Grand Ankara Otel'de gerçekleştirildi. Başbakan Yıldırım, törene katılan oyuncu Murat Yıldırım ile bir süre sohbet etti. Gecede Turkuvaz Medya, 4 ödüle layık görüldü. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü atv'de yayımlanan "Kırgın Çiçekler" dizisi oyuncuları Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'e verildi. "En İyi Yarışma" programı atv'de yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" seçildi. "En İyi Spor Programı" aSpor'da yayımlanan "Takım Oyunu", "En İyi Haber Programı" ise aHaber'de Orhan Sali'nin sunduğu "Diplomasi" programı seçildi.
OKANAR'A ÖZEL ÖDÜL
"Kim Milyoner Olmak İster?" programının sunucusu Murat Yıldırım, geceye Faslı eşi İmane Elbani ile katıldı. Yıldırım, ödülü programın yapımcısı Mehmet Çam ile birlikte Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan aldı. "Kırgın Çiçekler"in oyuncuları Biran Damla Yılmaz, Hazar Motan ve Çağla Irmak'a da ödülleri Bakan Aslan tarafından verildi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "En İyi Spor Programı" dalında ödül alan "Takım Oyunu" programı adına Erman Toroğlu'na ödülü takdim etti. TBMM Başkanvekili Aydın, "En İyi Haber Programı" dalında ödül alan "Diplomasi" programı adına da Orhan Sali'ye ödül verdi. Öte yandan "RTGD Cengiz Polatkan Özel Ödülü"ne layık görülen Can Okanar ise ödülünü Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un elinden aldı.
BAŞBAKAN YILDIRIM'LA SICAK SOHBET
Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı tören, Grand Ankara Otel'de gerçekleştirildi. Başbakan Yıldırım, geceye Faslı eşiyle birlikte gelen "Kim Milyoner Olmak İster?"in sunucusu Murat Yıldırım'la bir süre sohbet etti.