Adana'da bekçi kulübesine ateş açıldı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde bir inşaatın bekçi kulübesine kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli bir kişi geldi.

"Seninle işimiz yok, dışarı çık." diyerek bekçiyi kulübeden çıkaran şüpheli, elindeki pompalı tüfekle kulübeye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar polise durumu bildirdi.

Polis, kulübede hasara yol açan olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

- İnşaatın güvenlik kamerası şüpheliyi görüntüledi

Olayın faili, inşaatın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, şantiyede bulunan köpeklerin havlamasının ardından şüphelinin elindeki pompalı tüfekle kulübeye geldiği görülüyor.

Öte yandan, aynı bölgedeki başka bir inşaatın bekçi kulübesine de pompalı tüfekle ateş edildiği öğrenildi.