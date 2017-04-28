Temel kazısında bulunan Rus generalin torunu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 28.4.2017 07:48 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 07:52
Temel kazısında bulunan Rus generalin torunu ortaya çıktı

’da temel kazısında bulunan Rus general büyük heyecan yaşatmıştı. Rus generalin torunu olduğunu iddia eden Boris Akimov "DNA analizi vermeye hazırım" dedi.

'da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken ortaya çıkan Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman'ın torunu bulundu.

Sputnik'ten Fuad Safarov'a konuşan Boris Akimov, duygularını şöyle paylaştı:

"Haberleri duyar duymaz çok heyecanlandım. Ben dedem ile ilgili çok araştırma yaptım. En son Ermenistan'ın Gümrü kentinde toplu mezarda toprağa verildiğini biliyordum. Fakat mezar listesinde dedemin ismi yoktu. Dolayısıyla bugüne kadar çok aradım. Nihayet haberi ve fotoğrafı görür görmez çok heyecanlandım. Çok şeyler örtüşüyor. Örneğin vefat ettiği tarih ve yer. Fotoğraftaki general rütbesi de. Tümgeneral rütbesinde 3 yıldız var."



Akimov sözlerine şöyle devam etti:

"Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni aradım. Konuyla ilgili resmi bir bilginin olmadığını söylediler. Telefonumu aldılar. DNA analizi vermeye hazırım.

"un dedeme ait olabileceği haberlerini basında gördüm. Şükranlarımı iletiyorum. Benim tanıdığım tarihçiler de tabutun dedeme ait olabileceğini düşünüyor. Tabii bazı tarihçilere göre, konu çok karmaşık. Çeşitli iddialar var. Ama ben tabutun dedem Geyman'a ait olduğunu düşünüyorum."

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Temel kazısında bulunan Rus generalin torunu ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz