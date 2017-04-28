Tunceli'de 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 1 asker yaralandı

Tunceli'de Kızılmescit ve Aliboğazı bölgesinde dün gece havadan ve karadan bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlatılmıştı. Halen devam eden operasyonda bölgede 8'i ölü, 1'i yaralı 8 teröristte sağ olarak ele geçirildi. Aliboğazı bölgesindeki operasyonda 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ'a getirildi.

Fırat Üniversitesi Kampüsünün bahçesine inen helikopterden alınan yaralı asker, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.