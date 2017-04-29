Ofiste çalışanlara müjde! Sırt ağrıları tarihe karışıyor

Özellikle konferans turizminin önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye'de çalışma alanları, konferans salonları ve ofislerde insan sağlığına uygun inovatif koltuklar tercih edilmeye başlandı. Bu kapsamda yükseklik ayarıyla ve kullanıcının rahatça arkasına yaslanmasına izin veren, koltuk iskeletine görünmeyecek s¸ekilde entegre edilmis¸ akıllı egˆilme mekanizmalarıyla donatılmış koltuklar tercih ediliyor. Aynı zamanda farklı alanlarda çok amaçlı olarak kullanılabilen tasarımlar tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Üstün standarttaki ürünleriyle modern ofisler yaratan Tuna Girsberger'in yeni ürünü "Linq" ortak alanlar ve çalışma alanları için tasarlandı. Tuna Girsberger markasıyla kullanım kolaylığı sağlayan hem tasarım hem de ergonomik ürünler ortaya çıkardıklarını belirten Tuna Girsberger Genel Müdürü Mehmet Arda: "Linq doğanın zekasından ilham alan bir tasarım olarak tanımlanmaktadır." Linq ile bir kullanıcının ihtiyacı olabilecek tüm ergonomik fonksiyonları bir araya toplamayı hedefledik. Aynı zamanda, her zaman ergonomik bir koltuğa sahip olmanın yeterli olmadığı görüşündeyiz. Yapılan araştırmalar sonucu, çoğu ergonomik koltuk sahibi çalışanın koltuğun fonksiyonlarını bilmediğinden dolayı koltuğu bedenine göre doğru ayarlamadığını ve koltuğu doğru şekilde kullanamadığını göstermektedir. Biz de, Linq ile tasarımı ön planda bir koltuk hedeflerken aynı zamanda kullanım kolaylığına da sahip olmasını istedik." dedi.

Kullanım kolaylıgˆı ve tasarımıyla ortak alanlar ve çalıs¸ma alanları için ideal bir ürün olan Linq çalıs¸ma koltukları sırt yapısıyla nefes alabilen bir özelliğe sahip. Tasarımcı Jonathan Preswich tarafından Tuna Girsberger için tasarlanan Linq çalışma koltuğu, 5 yıl garantili olarak satışa sunuluyor.