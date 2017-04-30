İşkenceci kızlara 46’şar yıl hapis istemi

Trabzon'da iki ay önce eski sevgili yüzünden tartıştıkları Kübra T. ve Esra K.'yı eve çağırıp elektro şok, biber gazı ve copla etkisiz hale getirip işkence yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri Mihriban Y., Selin Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında 46'şar yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık iddianamede öğrencilerin suçun ağırlığı ve kaçma ihtimallerine karşın tutuklanmalarını da talep etti. İddianamede, eve girer girmez şüphelilerin biber gazıyla saldırarak elektro şok ve copla Kübra T. ve Esra K.'nın darp ettiği Gülbahar B.'nin ise ayrı odada tutulduğu anlatıldı.

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MAĞDUR SAYISI KADAR...

Mihriban Y., Selin Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında, "birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma (Mağdur sayısınca 3 kez), hakaret ve tehdit' suçlarından 12 yıl 9 aydan 46 yıla kadar, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.