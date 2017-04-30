O izler büyük felaketin habercisi mi?

Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'de dünyaya 13 bin yıl önce çarpan bir kuyruklu yıldızın resmedildiği oymaların bulunmasının ardından bilim dünyasında konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. İngiliz arkeolog Graham Hancock'ın 2015'te piyasaya çıkardığı "Magicians of the God" (Tanrının Büyücüleri) isimli kitabında 13 bin yıl önce Buzul Çağı'na girilmesi sonucu insan medeniyetinin bir felaket yaşadığına dair teorisi, Göbekli Tepe'de yürütülen çalışmalar tarafından da doğrulanmış oldu. Daha önce ortaya attığı teorileri hafife alınan ancak şimdi yetkinliğini ispatlayan arkeolog, 2030'da bir meteorun dünyaya çarparak benzer bir felakete neden olabileceğini öne sürüyor.Arkeolog kitabında kuyruklu yıldızın dünyaya çarpmasıyla depremleri ve tsunamiyi tetiklediğine yer veriyor. Hancock'un teorisine göre bu küresel felaket gelişmiş bir medeniyetin yok olmasına neden oldu. Hancock ise 1990'ların ortasında ilk kez İncil'de Nuh Tufanı gibi yer alan anlatılar ve bazı efsanelerden konuşmaya başladığı zaman bazı bilim insanlarının anlattıklarıyla dalga geçtiğini ve eski anlatıları hafife aldığından bahsediyor. Göbekli Tepe'deki bir kazıda bulunan Dünya'nın en eski anıtındaki oyularak yapılmış astronomik işaretler ve taşların üzerindeki yazıtlardan hareketle sadece yıldızları takip eden kayıtlara değil aynı zamanda o dönemde anlatılan hikâyelere de ulaşıldı. Hikâyelerinden birinde "bir yıldızın göklerden düşmesinin ardından insan ırkını yok ettiği" belirtiliyor. Teorileri alay konusu olan Hancock'un halisinojen ilaçlar aldığını ileri sürenler bile olmuştu. Ancak Göbekli Tepe'de M.Ö. 10.950 yıllarında bir kuyrukluyıldızın Dünya'ya çarptığını anlatan yazıtların bulunmasının ardından, Hancock'un teorisi ispatlandı.