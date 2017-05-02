Hollandalı damada Türk usulü düğün

İslamiyet'i seçen Hollandalı Brandon Ravenberg, 10 yıldır arkadaşlık yaptığı Dilara Barış ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türk usulü düğünle hayatını birleştirdi. Havaalanı güvenlik görevlisi 29 yaşındaki Brandon Ravenberg, yaşlı bakımevi hemşiresi 26 yaşındaki Dilara Barış ile evlenmeye karar verdi.Gelin Dilara Barış'ın Türk geleneklerine göre düğün talebini geri çevirmeyen damat, ailesiyle Türkiye'ye geldi. Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki babaevinden davul ve zurna eşliğinde gelini alan Hollandalı damat, bir düğün salonunda yapılan törenle dünyaevine girdi. Düğün arabalarının önü kesilip para istenen, davul zurna eşliğinde gelin ve yakınlarıyla oynayan damat, kına da yakılan düğünde kendisini yalnız bırakmayan ailesiyle Türk oyunlarını merakla seyretti.Gelin Dilara Barış, "Hollanda'da bu gelenek olmadığından babaevinden gelin olarak çıkmak istedim" derken, damat Ravenberg ise "10 yıldır İslam'ı araştırıyordum. Dilara'nın bunda hiçbir etkisi olmadı, rızamla seçtim. İnsanları burada çok seviyorum. Onun için kesinlikle tekrar Türkiye'ye geleceğim" ifadelerini kullandı.