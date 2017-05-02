İşçilerden kan bağışı

Karabük Kızılay şubesiyle demir çelik işçileri arasında kan ve kök hücre kampanyası gerçekleştirildi. 318 çalışanın olduğu fabrikanın toplantı salonunda sabah saatlerinde başlayan kampanyaya işçiler yoğun ilgi gösterdi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri Anonim Şirketi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Kamil Güleç, kan bağışının her şeyden önce insan sağlığı ve sosyal barış açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, " Kan bağışının birçok yönden olduğu kadar insan sağlığı açısından da faydaları var. Sosyal barış açısından çok önemli ve ekonomik değeri olan bir çalışma, çok yönlü bir fedakarlık. Bizlerde fabrika olarak sosyal sorumluluk projesi kampanyasında böylesine anlamlı bir projeye imza attık. İnşallah bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz" dedi.