3. Mutlu İnsan Festivali başlıyor

3. Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali, 5, 6, 7 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye'den ve dünyadan önemli uzman ve eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşecek.

Festival kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in "Kalbinin Sesini Dinle" semineri ve ardından ney üfleyerek gerçekleştireceği açılışta, Dr. Neslihan İskit de katılımcılara "Kalp Yogası" yaptıracak. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın da "Mutluluktan Huzura Bir Yolculuk" başlıklı sunumu ile katılacağı festivalde üç gün boyunca 50 ayrı eğitmen 70'in üzerinde farklı eğitim ve etkinlikte yer alacak.



Gün boyunca tüm seminer ve eğitimlerin ücretsiz olduğu festivalin birinci gün giriş ücreti 60 TL, iki günlük giriş ücreti ise 110 TL.

4 Mayıs'a kadar www.zihinruhbeden.org'dan yapılacak online alımlarda üç günlük platin bilet 150 TL olarak belirlendi. Üniversite öğrencileri ve 60 yaş üzerindeki kişiler için giriş ücreti %50 indirimli olacak.



Festival geçen yıllarda olduğu gibi hem akademik dünyadan hem kişisel gelişim dünyasından alanında uzman isimleri bir araya getirecek. Kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, psikoloji, tıp, alternatif ve tamamlayıcı tıp, sağlıklı beslenme, tasavvuf, nefes, mindfullnes, meditasyon, hipnoz, homeopati, fitoterapi, tai chi, feng shui, müzik terapi, dans, astroloji, bioenerji, detoks, kuantum, metafizik ve yoga gibi zihin, ruh ve beden sağlığı ile ilgili alanlarda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen otoriteleri bu festivalde ortak bir amaç etrafında birleşecek: "Mutluluk"



"MUTLU OLMAYA HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"



Türkiye'den, Güney Afrika'ya, ABD'den Peru'ya, Hindistan'dan İngiltere'ye ve Bali'ye pek çok eğitime, dünyanın en önemli spiritüel liderleri ve şaman şifacılarıyla yapılan çalışmalara katılan aynı zamanda Oxford'da Meditasyon, Boston MIT Neuroscience for Leadership, ABD Antony Robins UPW, University Of Massachusetts Mindfullness Tools eğitimleri alan festivalin koordinatörü Gülferi Yıldırım.



Yıldırım, "Bu yıl 3. kez gerçekleştirdiğimiz festivalimizde katılımcılarımıza iş, özel hayat, eş ilişkilerinde mutlu olma, daha da önemlisi hayatımız boyunca mutluluktan kopmamamızı sağlayan yöntemleri deneyimleme şansı tanıyacağız. Dünyadan ve çevremizdeki olumsuzluklardan şikayet etmek yerine, hepimizin kendimizle başlayacak ve dünya için yapacak iyi şeylerimiz var. Fiziksel veya duygusal yaşadığımız her şeyi kendi seçimlerimizle yaratıyoruz. Mutsuzluk bir hastalık gibi toplumlara yayılırken, mutluğu seçtiğimizde aynı şekilde büyüdüğünü yaşamlarımızda görebiliyoruz. Toplumca enerjimizin düştüğü, demoralize olduğumuz, umutsuzluğa kapıldığımız olaylara şahit olduk ve yaşadık. Elbette bunları unutmak ve görmezden gelmek mümkün değil. Bedenimizi ve ruhumuzu pozitif enerjiyle kuşatır ve bunu çevremize de yansıtırsak halkayı bireysel olarak büyütmüş ve toplumsal etkimizi artırmış oluruz. İşte bu festivale katılan her bir birey hem iç yolculuğunu nasıl yapacağını hem de pozitif etki alanını nasıl genişleteceğini öğrenecek" dedi.



İÇİNDEKİ GÜCÜ KEŞFETMEK İSTEYENLER BU FESTİVALDE BULUŞACAK



Festivalle ilgili bilgi veren Zihin Ruh Beden Festivali Koordinatörü Gülferi Yıldırım festivali çok özel bir karma ile hazırladıklarını belirtti. Bu yıl festivale katılacak isimler şöyle: Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, tasavvuf araştırmacısı yazar Cemalnur Sargut, kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, tamamlayıcı tıp ve nöral terapi uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, Uzman Dr. Ender Saraç, fitoterapi ve akupunktur uzmanı Dr. Ümit Aktaş, hipnoterapi ve EFT uzmanı Dr. Bülent Uran, homeopati uzmanı Dr. Levent Buda, "Yaş 75 yolun yarısı" kitabının yazarı gazeteci Ertuğrul Akbay, yoga terapi uzmanı Dr. Neslihan İskit, sanatçı ve oyuncu Hazım Körmükçü, bitki bilimi güzellİk uzmanı Suna Dumankaya, psikoterapist ve tomatis terapisti İris Steinfeld, " Açık ruh ameliyatı" kitabının yazarı Dr. İzzet Memi, "Aynada seni gördüm" ve "Bir güven meselesi" kitaplarının yazarı Louisa Hay Türkiye lideri Aylin Algun, ayurveda ve wellbeing danışmanı Ebru Şinik, mindfulness ve yoga eğitmeni Azize Şahin, "Kadın olmak" kitabının yazarı ve ilişki koçu Hande Akın, kişisel gelişim danışmanı Yeliz Rüzgar, Heal Your Life Workshop Lideri ve Koçu Hale Caneroğlu, nefes eğitmeni Alegra Benardete, "Ruhlarınız hatırlayacak" kitabının yazarı Enis Timuçin, Yoga terapi eğitmeni Merih Kenet, Meditatif rehber ve yazar Mert Güler, kişisel dönüşüm danışmanı Arzum Koyuncu, doğal tıp uzmanı Şaduman Karaca, tibet ses çanakları uygulayıcısı Sırma Belin, kişisel dönüşüm danışmanı Mehmet Bayramoğlu, "Ben senin sonsuzluk Rehberinim" kitabının yazarı ve derki.com genel yayın yönetmeni Hasan Sonsuz Çeliktaş, Şaman öğretiler rehberi Esra Uyman, Psikolog Merve Otçeken, kuantum ve bilinçaltı dönüşüm koçu Işıl Gence, kişisel dönüşüm danışmanı Ayça İşbilir, ses frekansları uzmanı Pınar Güsar, kişisel gelişim uzmanı ICF koçu Aysun Kaçtıoğlu, Thetahealing master eğitmeni Yeşim Kuzu, yaşam koçu mühendis Ahu Acar, pedogog ve aile danışmanı Ahmet Ünal, bütünsel zindelik eğitmenleri Sibel Yücesan ve Zeynep Balcı, sağlık koçu Selen Sonar, spor eğitmeni Gülşah Vatan, Aile-sistem dizimi uzmanı Tiraje Tekmen, evebeyn koçu Sandra Şarhon, yaratıcılık danışmanı Cindy Kohener, kişisel dönüşüm danışmanı Ayça İşbilir, astrolog Arzu Canik, yazar ve hipnoterapist Uzm. Psikolog Hayrettin Şahin, psikoterapist ve yazar Reyhan Erdoğan, dönüşüm danışmanı Müzeyyen İşler, enerji dönüşümü eğitim lideri Ebru Tarhun, Ahmet Cemal Gürsoy yer alacak.