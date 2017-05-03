Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Sabah erken saatlerde müdürlük bahçesinde toplanan yaklaşık 100 polis, önceden belirlenen adreslere sevk edildi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda "Kanas" isimli narkotik köpeği yardımıyla söz konusu adreslerde arama yapıldı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.