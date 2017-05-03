Küçükçekmece'de yolcu minibüsü kaza yaptı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.5.2017 10:34 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 10:37
Küçükçekmece'de yolcu minibüsü kaza yaptı

Yoldan çıkarak refüje çıkan minibüsün şoförü Özkan araç içinde sıkışırken, 5 yolcu yaralandı

Küçükçekmece'de, kontrolden çıkarak otomobille çarpışan minibüsün şoförü ile 5 yolcu yaralandı.

Halkalı-Gümrük yolunda seyreden Sulhaddin Özkan'ın kullandığı yolcu minibüsü henüz tespit edilemeyen nedenle kontrolden çıkarak, kavşakta bekleyen Ercan Şahin'in idaresindeki otomobille çarpıştı. Yoldan çıkarak refüje çıkan minibüsün şoförü Özkan araç içinde sıkışırken, bazı yolcular yaralandı.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucunda Özkan kurtarıldı. Şoför Özkan ile yaralanan 5 yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Küçükçekmece'de yolcu minibüsü kaza yaptı
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