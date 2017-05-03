Meydanı'nı lar bastı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.5.2017 11:43 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 12:23
Şirinevler Meydanı'nı arılar bastı!

İstanbul'un en işlek meydanlndan Meydanı'nda bir simit tezgahını basan arılar ilginç görüntüler oluşturdu. Simit tezgahını saran arıları gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, olayın belediyeye haber verilmesiyle ekipler özel kıyafetlerini giyerek arıları topladı.

Bahçelievler meydanında bulunan bir simit tezgahını öğle saatlerinde lar bastı. Binlerce arı biranda simit tezgahını sarınca vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada meydanda bulunan vatandaşlar da arılardan dolayı zor anlar yaşadı. Çevrede bulunan zabıta ekipleri durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen arıcılar özel kıyafetlerini giyerek arıları topladı.

Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Simit tezgahının sahibi Servet Ocak, "Ana kraliçe ve diğerleri hepsi buraya geldi. Sonra belediye ekipleri geldi ve hepsini götürdü. Ama bir tane daha ana kraliçe var onunla beraber biraz daha kaldı. İnşallah o arılar yerine ulaşır yoksa çok üzülürüm" dedi.

Şirinevler Meydanı'nı arılar bastı!

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Şirinevler Meydanı'nı arılar bastı!
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