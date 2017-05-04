'da vahşet

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.5.2017 21:08 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 01:57
Adana'da vahşet

’da emekli Vali İsmet Metin’in evinde kız isteme sırasında yaşanan tartışmada damat adayı 5 kişiyi öldürüp kendi kafasına da sıkarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 sokakta bulunan 5 katlı Çelik Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, emekli Vali İsmet Metin'in kızını istemeye gelen kişiler ile çıkan tartışmada damat adayı önce evdeki 5 kişiyi tabanca ile vurup daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti. sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ise olay yerine geldiğinde evin kapısı kapalı olduğu için durumu CAN-KUR ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen CAN-KUR ekipleri kapıyı kırarak açıp 3'ü kadın 6 kişinin cesediyle karşılaştı.

Ölen kişilerden birinin yatak odasında, birinin evin girişinde birinin odada diğer 3 kişinin ise salonda öldüğü tespit edildi. Ölen üçünün emekli Vali İsmet Metin, Denizhan Dener ve Gönül Cengiz olduğu öğrenildi.

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Adana'da vahşet
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