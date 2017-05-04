Çerkes Cengiz konvoyu şov çıktı!

Çerkes Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu'nun, geçen hafta 10 aylık cezasını çekmek üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gittiği iddia edilmiş, ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki toplamıştı. Olayın aslı ise bambaşka çıktı... Hepsi etrafa korku salmak için yapılan bir şovmuş. Şıklaroğlu bugün polis tarafından gözaltına alındı... Ayrıca Takvim'in haberine göre Şıklaroğlu'na ait olduğu öne sürülen biri Tuzla'da diğeri de Büyükçekmece'de olan şirketlerinin telefonlarının çalışmadığı öğrenildi.

İHA-TAKVİM

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