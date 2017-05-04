Göreve giden memuruna araç çarptı

Giriş Tarihi: 4.5.2017 07:37 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 07:45
Göreve giden polis memuruna araç çarptı

İzmir'in ilçesinde görevini yaparken otomobilin çarptığı memuru ile bu araçtaki bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinyer semti Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir banka şubesinin alarmının çalması sesi üzerine bölgeye ekibi yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan polis memuru Beytullah İşcan (24), araçtan indi ve 35 T 5746 plakalı taksiyle gelen banka görevlileriyle incelemelerine başladı.

Daha sonra, alkollü olduğu iddia edilen Ayhan K. (27) idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil kontrolden çıkarak polis aracına ve taksiye çarptı. Bu araçlardan biri ise savrularak İşcan'a çarpıp yaralanmasına neden oldu. Kazada, Ayhan K'nın kullandığı araçta bulunan Fatih A. (24) da yaralandı.

Sağlık ekiplerince Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Ayhan K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Göreve giden polis memuruna araç çarptı
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