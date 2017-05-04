'da korkutan ı!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017 18:54 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 18:54
Isparta'da korkutan fabrika yangını!

'daki Yeni Sanayi Sitesi'nde bir mantolama sı, sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde Sait Işık'a ait mantolama üretim sında henüz belirlenmeyen bir nedenle çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Burdur ve 'nın ilçelerinden de takviye ekipler geldi.

Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada, mahalle sakinleri, yangının sıçramadığı alanda kalan mantolama ürünlerini, elden ele taşıyarak dışarıya çıkardı.

Yangında yaralanan olmazken polis ekipleri, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alarak ara yolları trafiğe kapattı.

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Isparta'da korkutan fabrika yangını!
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