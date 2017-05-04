'da batıyor

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017 12:06 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 12:08
Kartal'da gemi batıyor

'da daha önce karaya oturan "Yakup Ağa" adlı batmaya başladı.

Yakup Ağa adlı kuruyük si geçtiğimiz aralık ayında lodosun etkisiyle karaya oturmuştu.

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Kartal'da gemi batıyor
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