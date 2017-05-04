Kız isteme cinneti: 6 ölü

Adana
'da cinnet
getiren bir kişi kız isteme
tartışmasının ardından, aralarında emekli vali İsmet Metin ve eşi ile kızının da bulunduğu 5 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Polisi arayarak olayı ihbar eden katil zanlısı damat adayı, daha sonra aynı silahla başına ateş ederek canına kıydı. Olay, dün saat 20.00 sularında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli vali İsmet Metin (76), eşi Nursen Metin (69), kızı Senem Metin (41), baldızı Gönül Cengiz (66) ve yeğeni Suphi Cumhur Cengiz (38) ile damat adayı ilaç mümessili yeğeni Denizhan Dener'in evine gitti.
NİŞANLISINI İSTEMEDİLER
Nişanlı Hanım Kaya isimli kızı isteme konusunda yaşanan tartışmanın ardından cinnet getiren Denizhan Dener, eniştesi emekli vali İsmet Metin, halası Nursen Metin, diğer halası Gönül Cengiz ve kuzenleri Senem Metin ile Suphi Cengiz'i silahla vurarak öldürdü. Önce nişanlısını arayan Denizhan Dener ardından polisi arayarak, olayı ihbar etti. Denizhan Dener daha sonra başına silahla ateş ederek intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdiği evde korkunç olayla karşılaştı. Katil zanlısı Denizhan Dener ile maktullerden birinin cesedi holde, ikisinin cesedi oturma odasında, diğer cesetler ise mutfak, yatak odası ve misafir odasında bulundu. Cenazeler Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.
Denizhan Dener