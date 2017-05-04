Bonzai, böcek ilaçları, aseton, fare zehiri ve tiner gibi çok sayıda kimyasal maddenin bazı bitkilerin yapraklarına püskürtülerek emdirilmesi ve kurutulması sonucu elde edilen bir uyuşturucu madde. Zehir tacirleri, uyuşturucu satışı yaptıkları gençleri bu maddeyle zehirliyor, kimisinin de ölümüne neden oluyor. Bonzai kullananlarda, kalbin çok hızlı atmaya başladığı, dünyadan kopma hissi yarattığı, öleceğini düşünerek bir anda paniğe kapılıp bu duyguyla can çekişmeye başlandığı ifade ediliyor. İşte Bonzai başta olmak üzere tüm uyuşturucu maddeleri kullanan gençlerde oluşan bu ruhsal bunalım hissine "ölüm tribi" adı veriliyor. Uzmanlara göre bu krizi yönetebilen kurtuluyor, yönetemeyenler ise ölüyor.



TUTUKLAMA SAYISI İKİ KAT ARTTI

SABAH, İstanbul'un Beyoğlu, Esenyurt ve Şişli ilçelerindeki 6 ayrı noktada bonzai kullananların "ölüm tribi" halini fotoğrafladı. Kullandıkları uyuşturucunun etkisiyle kendilerinden geçiyor ve dakikalarca ayakta adeta asılı kalıyorlar. Ellerini, kollarını ve bacaklarını kımıldatamıyor, yaşadıkları o şoku atlatamadan hareket edemiyorlar. Sabit şekilde bekledikten sonra ölümle dans sürecini atlatıyor, kısa bir müddet kendilerine geldikten sonra tekrar aynı duruma düşüyorlar. O sırada bedenleri adeta kilitleniyor. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerinin torbacılara yönelik savaşı 7 gün 24 saat boyunca devam ediyor. Polisin 2017'nin ilk dört ayındaki operasyonlarında bin 112 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Bunlardan 700'ü tutuklandı. Tutuklama sayısı geçen yıla göre iki kat arttı.



'NE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR'

Uyuşturucu tacirlerince fırsata dönüştürülen bonzai, Türkiye'de 2010'da yaygınlaştı. Düşük fiyatlara sokak aralarında dahi satılabilen bonzai, ölüm dışında ritim bozukluklarına, kalp yetmezliğine ve kalp krizine yol açıyor. Emniyetteki üst düzey polis şeflerine göre gençler, kullandıkları maddenin içinde ne olduğunu bilmiyor. Kullanan kişiler 20 dakika ile 1 saat arasında "ölüm tribi" halini yaşıyor.