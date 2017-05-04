Sular çekilince gün yüzüne çıkan mezarlara ciler dadandı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017 11:48 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 11:56
Sular çekilince gün yüzüne çıkan mezarlara defineciler dadandı

’ın ilçesinde avcıları, suların çekilmesiyle birlikte gün yüzüne çıkan mezarları tahrip etti. Vatandaşlar, söz konusu duruma karşı önlem alınmasını istedi.

ilçesine bağlı Taşlıdere ve Kaletepe köyleri ile Doğancık mezrasının ortak kullandığı mezarlık, baraj suları altında kalınca bataklığa dönüştü. Baraj göleti altındaki bazı mezarlar çökerken, bazıları ise tamamen kayboldu. Suların çekilmesini fırsat bilen ciler ise dadandıkları mezarları tahrip etti. Mezarlığın yaklaşık 200 yıllık olduğunu anlatan Taşlıdere köyü sakini Cemal Kaya, mezarlığın 1990 yılından beri baraj gölünün kurulmasıyla sular altında kaldığını ancak suların çekilmesiyle beraber definecilerin hedefi haline geldiğini anlattı.

MEZARLAR TAŞINSIN

Mezarların taşınması ya da koruma altına alınmasını isteyen Kaya, "Sular çekildikten sonra mezarlık tarihidir diye defineciler tarafından tahrip ediliyor. Devlet ve ilgililerden ricamız baraj suları çekildikten sonra bu mezarları taşısınlar. Dedelerimizin, ninelerimizin yattığı yerdir bu mezarlar. Bu halde görünce çok üzülüyoruz" dedi.

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Sular çekilince gün yüzüne çıkan mezarlara defineciler dadandı
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