Tıbbi sekreteri, giyimine dikkat etmediği için vurmuş

Hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Orhan Bulut, savcılığa verdiği ifadesinde, "2 yıl arkadaşlık ettikten sonra ayrıldık. Sosyal medya hesaplarında yüzlerce fotoğrafı vardı. Bu konuda onu uyardım. Giyimine dikkat etmesini söyledim. Söylediklerimi hiç dikkate almadı. Geldiğimde yine açık kıyafet giymişti. Daha sonra kendimi kaybettim ateş ettim" dedi.
Eski adı 'Rentıp' olan ve bir süre önce KHK ile el konularak Yüksek İhtisas Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde sekreter olarak görev yapan bekar Arzu Özkan, 6 Şubat günü görev yaptığı birimde, önceden tartıştığı ve kendisini tehdit ettiği öne sürülen Orhan Bulut tarafından tabancayla karın boşluğundan vuruldu. İkinci kurşun vücudunu sıyırarak geçen Arzu Özkan, görev yaptığı hastanede ameliyata alındı.Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaydan sonra saldırgan Orhan Bulut, hastanedeki güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
'GİYDİĞİ KIYAFETLERİ BEĞENMİYORDUM'
Kuşadası'ndan geldiği belirlenen 2 çocuk babası Orhan Bulut ifadesinde, "Arzu, benim sanal aşkımdı. İki yıllık arkadaşlığımız var. Giydiği kıyafetleri beğenmiyordum. Bu nedenle kendisini de uyarmıştım. Olay günü de tartıştık ve silahımı çıkarıp vurdum" dedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen
Orhan Bulut çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
'BUNU BANA YAPMAYACAKTIN ARZU' DEYİP ATEŞ ETMİŞ
Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame ile Orhan Bulut hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Bursa 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Orhan Bulut ile Arzu Özkan'ın 2.5 yıl önce tanıştıkları, 2 yıl arkadaşlıkları olduğu, daha sonra Arzu Özkan'ın ayrıldığı belirtildi. Bunun üzerine Özkan'ı tehdit eden Orhan Bulut'un 2 ay uzaklaştırma cezası aldığı, ceza bittikten sonra olay yerine geldiği belirtildi. Şüphelinin burada "Bunu bana yapmayacaktın Arzu"
deyip ateş ettiği kaydedildi. iddianame, İddianamede Orhan Bulut'un, "Sosyal medya hesaplarında yüzlerce fotoğrafı vardı. Bu konuda onu uyardım. Giyimine dikkat etmesini söyledim. Söylediklerimi hiç dikkate almadı. Geldiğimde yine açık kıyafet giymişti. Daha sonra kendimi kaybettim ateş ettim" ifadesine de yer verildi.
Orhan Bulut'un yargılanmasına Bursa 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde başlanacak.