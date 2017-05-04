Ulaşım ve sağlık havadan hızlanacak

İSPARK'ın işlettiği pistler İstanbul trafiğine havadan çözüm sunuyor. Trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde helikopterlerin iniş ve kalkışları için alternatif bir çözüm olarak kullanılan modern heliportlar sadece ulaşımda değil özellikle sağlık alanında da hizmet veriyor. Acil durumlarda hava ambulansı ile hasta nakillerinin yapıldığı pistler hızlı ve zamanında çözüm oluyor. Sağlık ve ilkyardım amacı dışında kullanımlarda 150 TL+KDV ücreti alınıyor.

İstanbul içi ve dışında yapılan ilk yardım hizmeti ve hasta nakillerinde kullanılan heliport pistlerine yeni eklenecek Hasdal, Sütlüce ve Yenikapı'da büyük katkı sağlayacak.

HAVA ULAŞIMI GENİŞLEYECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve İSPARK'ın işlettiği heliport pisti sayısı beşe çıkıyor. Yeni pistlerin de açılması ile hava taksi ve şehirci uçuşlar planlanıyor.

Hava taksi ile Kadıköy-Yenikapı 3, Üsküdar-Şişli 4, Kadıköy-Sütlüce arası 6 dakika olacak. Planlama aşamasında olan yedi noktanın da tamamlanmasıyla heliport sayısı artırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamladığı Sütlüce, Yenikapı ve Hasdal heliport pistlerinde İSPARK'ın yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını belirten İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, heliportlar hava ambulansı ve ilk yardım amaçlı kullanımlar için önemli bir transfer merkezi olacak. Ayrıca turizm ve hava taşımacılığında da önemli rol oynayacak dedi.