Cinayeti 'anne' azmettirmiş!

Olay 10 ay önce Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Şimşek, kız arkadaşı ile birlikte bir lokantanın balkon bölümünde yemek yerken, lokantaya gelen A.A. adlı genç elindeki tabancayı Şimşek'e doğrultup 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Umut Şimşek, kaldırıldığ özel hastanede öldü.



Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis lokantanın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin adını belirledi. A.A. olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte polise giderek teslim oldu. A.A.'nın, "Benden uyuşturucu satmamı istedi ben kabul etmedim. Beni bu yüzden dövdü. Ben de vurdum. Öldürme kastım yoktu" dedi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şüphelinin tutuklanmasının ardından polis A.A.'nın bu cinayeti tek başına işleyemeyeceğine ve birilerinin azmettirmiş olabileceği ihtimali üzerine özel bir ekip kurarak araştırma başlattı. Yaklaşık 10 ay süren araştırmanın ardından polis cinayeti azmettirdiği iddia edilen şüphelinin annesi 39 yaşındaki Semra A. ile 23 yaşındaki Oğul Günay A., 25 yaşındaki Umut Y. ve 27 yaşındaki Ahmet Alper Y.'yi 3 gün önce gözaltına aldı.



Polisteki sorugları tamamlanan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.