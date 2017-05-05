Ege Üniversitesi o iddiayı yalalandı

EGE Üniversitesi Rektörlüğü, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Nurullah S. hakkındaki okuldan atılma kararının kaldırıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yazılı ve görsel basında ve internet sitelerinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü hakkında gerçeğe aykırı ve yasal dayanaktan yoksun iddialar ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün tüzel kişiliğine saldırıda bulunulmakta ve merhum öğrencimiz Fırat Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah Semo hakkındaki öğrencilikten atılma kararı ile terör eylemleriyle bağlantısı bulunan 30 civarında öğrenciye verilen uzaklaştırma cezalarının kaldırıldığı iddia edilmektedir. Öncelikle Nurullah Semo hakkında yürütülen disiplin soruşturması henüz karara çıkmamasına rağmen mevcut haberlerde Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun döneminde Nurullah Semo'ya çıkarma cezası verildiği, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu döneminde ise bu cezanın kaldırıldığı gibi bir izlenim yaratılmaktadır. Nurullah Semo hakkındaki disiplin soruşturmasını yürüten komisyon tarafından rapor tanzim edilmiş ve teklif Disiplin Kurulu'nda görüşülmek üzere gündeme alınmıştır. Bu durum kurum kayıtlarında sabittir. Görüldüğü üzere dosya hakkında günümüze kadar verilmiş bir karar bulunmamakta olup Üniversite Yönetim Kurulu'nun Disiplin Kurulu sıfatıyla toplanması neticesinde karar tesis edilecektir. Ayrıca Ege Üniversitesi Rektörlüğü, soruşturma komisyonunu değiştirmemiş olup önceki dönemde görevlendirilen komisyonun verdiği teklif görüşülecektir."

İDDİA SAHİPLERİ HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Açıklamada, iddia sahipleri hakkında hukuki işlem başlatılacağı da vurgulayarak, "Diğer taraftan 30 civarında öğrenciye verilen uzaklaştırma cezaları da terör eylemi ile ilgili olmayıp bu cezaların büyük bir kısmı öğrencilerin İzmir İdare Mahkemelerine açtıkları iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararı almaları neticesinde Mahkeme kararı gereği kaldırılmış olup birkaç öğrencinin Üniversite Disiplin Kurulu'na yaptığı itiraz ise görüntü kayıtlarının izlenmesi gerektiği yönünde kabul edilerek yeniden değerlendirme yapılması hususunda komisyona gönderilmiştir. Haberlerde yer alan iddialar gerçeğe aykırı, yasal dayanaktan yoksun, tek taraflı, hakikate ve idari işleyişe aykırı olup gerekli hukuki işlemler de başlatılmıştır. Bilgi kirliliği yaratmak maksadıyla yapılan bu tür yorumlara itibar edilmemesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyoruz" denildi.