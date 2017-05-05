Kendisini büyüten halasına da acımadı

Adana'da 36 yaşındaki Denizhan Dener
'in uğruna katliam yaptığı sevgilisi ile bir gün önce kavga ettiği, katliamın yaşandığı gün barıştığı ortaya çıktı. Olay önceki akşam Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Çelik Apartmanı'nda meydana geldi. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Denizhan Dener'i halaları büyüttü. Medikal işiyle uğraşan Denizhan Dener, kendisiyle aynı işi yapan sevgilisi Hanım Kaya (25) ile evlilik planlıyordu. 10 Mayıs'ta sevdiği kızın ailesinden istenmesi kararlaştırıldı. Ancak iddiaya göre Dener, kız isteme olayının daha erken olması konusunda aile büyüklerine baskı yapıyordu. Ankara'da oturan halası Nursen Metin (68) ve emekli vali olan eniştesi İsmet Metin (76) ile kendisini büyüten diğer halası Gönül Cengiz'i (66) Hatay'dan Adana'ya çağırdı.
SEVGİLİSİNE BİN LİRA GÖNDERDİ
Halaları, eniştesi ve iki kuzeni ile tartışan Denizhan Dener dehşet saçtı. Cinnet geçiren genç, halası Gönül Cengiz, oğlu Suphi Cumhur Cengiz, diğer halası Nursen Metin, eniştesi İsmet Metin ve kızları Senem Metin'i öldürüp intihar etti. Küçük yaştan beri Denizhan'ı büyüten halalarının, gelin adayını istemedikleri, "Ailemize uygun değil, kardeşi cezaevinde yatıyor, senin paranı harcıyor" dedikleri öne sürüldü. Dener'in olaydan bir gün önce sevgilisi ile kavga ettiği, katliamın yaşandığı gün barıştığı ortaya çıktı. Dener iddiaya göre katliamdan birkaç saat önce de sevgilisine bin lira para gönderdi. Katliamı yaptıktan sonra sevgilisini arayan Denizhan Dener, "Seni üzdüm. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak" dedikten sonra telefonu kapatıp, 155 polis imdat hattını aradı. Polise adresi veren Dener, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.
'HEPSİNİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ
Emniyet'e götürülen Hanım Kaya'nın "İki aydır evlilik planı yapıyorduk. Ancak ailesi karşı çıkıyordu. Hatta bir keresinde Denizhan, 'Yeter artık, sıkıldım bunlardan. Hepsini öldüreceğim' dedi. Nedenini sorunca 'Şaka yaptım' yanıtını verdi. Ailesi beni isteseydi bu olaylar yaşanmayacaktı" dediği öğrenildi. Denizhan Dener'in cenazesine kimse sahip çıkmadı. Yakınları "Kimsesizler mezarlığına gömsünler" diye tepki gösterdi.
ÜÇ GÜN ÖNCE TAVŞANINI EMANET ETMİŞ
Denizhan
Dener'in çok sevdiği tavşanını olaydan 3 gün önce berberi Ömer Kumranlı'ya (26) teslim ettiği ve "Ona gözün gibi bak" diye tembihlediği ortaya çıktı. Kumranlı, "Tavşanı Mars'ı, çocuğu gibi seviyordu. Olaydan 3 gün önce tavşanı bana verdi. Kafesi ve özel mamalarını da verdi. Her gün arayarak tavşanın durumunu soruyordu" diye konuştu.