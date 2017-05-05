Öldürdükleri gencin cesedine 17 gün sonra tecavüz etti!

Geçen yıl 2 Şubat'ta meydana gelen olayda, otobüs firmasının servis şoförü Gökhan Ç. arkadaşları Ömer Ş. ve Ömür B. ile birlikte, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği zihinsel engelli Erhan G.'yi aracın bagajına koyup ormanlık alana götürdü. 3 kişi tecavüz edip vücudunun çeşitli yerlerini çakmakla yaktıkları Erhan G.'yi boğazını keserek öldürdü.

17 GÜN SONRA CESEDE TECAVÜZ ETTİ

17 gün sonra tekrar olay yerine giden Ömer Ş. iddiaya göre Erhan G.'nin cesedine de tecavüz etti. Ardından cesedi gömen 3 kişi, polisin araştırması sonucu gözaltına alınıp tutuklandı.

Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı.

'PİŞMAN' OLMUŞLAR!

Sanıklardan Ömer Ş. arkadaşları tarafından kullanıldığını öne sürerek, "Benim olayla ilgili hiç bir suçum yok. Ben sadece onları aracımla gezmek için ormana götürdüm. Öldürme suçlamasıyla hiç bir alakam yok" dedi. Sanıklardan Ömür B. ise, "Beni define için çağırdılar. Vicdan azabı çekiyorum. Adaletinize sığınıyorum. Çok pişmanım. Suçun işlenmesine doğrudan katkım yok" dedi. Gökhan Ç. de olayı polise gidip anlatan kişi olduğunu söyleyerek, "Ben olayın çözülmesi için yardımcı olan kişiyim. Cezam neyse çekeceğim" dedi.

Mahkeme sanıklardan Ömer Ş. ve Ömür B.'ye, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu, diğer suçlardan 6'şarÿyıl, Gökhan Ç.'ye de aynı şekilde öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür soyu, diğer suçlardan 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kararı duyan sanıklardan Ömer Ş.'nin annesi adliyede fenalık geçirdi. Bayılan kadın yakınları tarafından dışarıya çıkarılıp çağrılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.