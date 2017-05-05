Trabzon'da yayla yolunda feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Araklı ilçesi Karadere yolu Sularbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yaylaya doğru sabah saatlerinde yola çıkan Naci İpekçioğlu'nun yönetimindeki 61 DL 974 plakalı kamyonetin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Yaklaşık 700 metre yuvarlanan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, Ömer Atmaca (60), Tahsin Bilaloğlu (71), Ali (62) ve Havva (53) İpekçioğlu hayatını kaybederken, yaralılar Naci, Emine ve Abbas İpekçioğlu kaldırıldıkları hastane de tedavi altına alındılar. Olayla ilgili inceleme sürüyor.