Eski Başkanı trafik sı geçirdi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017 14:22 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 14:32
Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan trafik kazası geçirdi

Eski Başkanı , TEM Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkiinde trafik sı geçirdi. Kazada yaralanan Köksal Toptan'ın Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülüyor

Eski Başkanı 'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirild

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Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan trafik kazası geçirdi
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