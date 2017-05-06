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Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan trafik kazası geçirdi
Eski
TBMM
Başkanı
Köksal Toptan
trafik
kaza
sı geçirdi
DHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2017
14:22
Güncelleme Tarihi: 6.5.2017
14:32
Eski
TBMM
Başkanı
Köksal Toptan
, TEM Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkiinde trafik
kaza
sı geçirdi. Kazada yaralanan Köksal Toptan'ın Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülüyor
Eski
TBMM
Başkanı
Köksal Toptan
'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirild
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Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan trafik kazası geçirdi
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