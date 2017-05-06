Kahramanmaraş'ta yangın!

Kahramanmaraş- Gaziantep karayolundaki atık kağıt fabrikasında saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Atık kağıtların depolandığı açık alanda çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Su tankerleriyle de takviye yapılan söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bazı kişiler, olay yerindeki ambulanslarla hastanelere götürülerek oksijen tedavisi uygulandı. İtfaiye ekipleri ve iş makinelerinin çalışmaları sonunda yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.