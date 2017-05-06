Sahte estetik uzmanı kuaför hırsızlık suçundan tutuklandı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017 11:46 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 11:50
Sahte estetik uzmanı kuaför hırsızlık suçundan tutuklandı

Firari Soner Gülnaz, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi Sahte estetik uzmanı kuaför, hırsızlık suçundan tutuklandı Adana'da internet üzerinden kendisini estetik uzmanı olarak tanıtarak kandırdığı hemşire Merve Keleş'e yaptığı dudak silikonu faciası ile ile gündeme gelen Soner Gülnaz'ın 2012 yılında bir marketten çaldığı 2 şişe alkolden dolayı hırsızlık suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı
Firari Soner Gülnaz, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi

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Sahte estetik uzmanı kuaför hırsızlık suçundan tutuklandı
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